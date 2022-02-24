- 자본
- 축소
트레이드:
1 705
이익 거래:
1 351 (79.23%)
손실 거래:
354 (20.76%)
최고의 거래:
926.98 USD
최악의 거래:
-468.63 USD
총 수익:
22 009.47 USD (223 145 pips)
총 손실:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
연속 최대 이익:
28 (29.21 USD)
연속 최대 이익:
1 685.93 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
98.49%
최대 입금량:
41.07%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
9.40
롱(주식매수):
918 (53.84%)
숏(주식차입매도):
787 (46.16%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
6.99 USD
평균 이익:
16.29 USD
평균 손실:
-28.52 USD
연속 최대 손실:
7 (-290.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 266.72 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
269.55 USD
최대한의:
1 266.72 USD (7.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.50% (1 266.72 USD)
자본금별:
65.72% (736.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +926.98 USD
최악의 거래: -469 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +29.21 USD
연속 최대 손실: -290.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
