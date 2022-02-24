시그널섹션
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 리뷰
안정성
195
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 705
이익 거래:
1 351 (79.23%)
손실 거래:
354 (20.76%)
최고의 거래:
926.98 USD
최악의 거래:
-468.63 USD
총 수익:
22 009.47 USD (223 145 pips)
총 손실:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
연속 최대 이익:
28 (29.21 USD)
연속 최대 이익:
1 685.93 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
98.49%
최대 입금량:
41.07%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
9.40
롱(주식매수):
918 (53.84%)
숏(주식차입매도):
787 (46.16%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
6.99 USD
평균 이익:
16.29 USD
평균 손실:
-28.52 USD
연속 최대 손실:
7 (-290.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 266.72 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
269.55 USD
최대한의:
1 266.72 USD (7.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.50% (1 266.72 USD)
자본금별:
65.72% (736.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +926.98 USD
최악의 거래: -469 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +29.21 USD
연속 최대 손실: -290.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음


리뷰 없음
