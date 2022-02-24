- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 654
Profit Trade:
1 313 (79.38%)
Loss Trade:
341 (20.62%)
Best Trade:
926.98 USD
Worst Trade:
-468.63 USD
Profitto lordo:
21 188.23 USD (216 891 pips)
Perdita lorda:
-9 841.00 USD (186 233 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (29.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.49%
Massimo carico di deposito:
41.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.96
Long Trade:
889 (53.75%)
Short Trade:
765 (46.25%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
16.14 USD
Perdita media:
-28.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-290.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 266.72 USD (4)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
22.22%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.55 USD
Massimale:
1 266.72 USD (7.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.50% (1 266.72 USD)
Per equità:
65.72% (736.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1650
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|11K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|32K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +926.98 USD
Worst Trade: -469 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.21 USD
Massima perdita consecutiva: -290.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
