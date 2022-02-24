SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
186 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 151%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 654
Profit Trade:
1 313 (79.38%)
Loss Trade:
341 (20.62%)
Best Trade:
926.98 USD
Worst Trade:
-468.63 USD
Profitto lordo:
21 188.23 USD (216 891 pips)
Perdita lorda:
-9 841.00 USD (186 233 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (29.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.49%
Massimo carico di deposito:
41.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.96
Long Trade:
889 (53.75%)
Short Trade:
765 (46.25%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
16.14 USD
Perdita media:
-28.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-290.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 266.72 USD (4)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
22.22%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.55 USD
Massimale:
1 266.72 USD (7.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.50% (1 266.72 USD)
Per equità:
65.72% (736.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1650
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 11K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 32K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +926.98 USD
Worst Trade: -469 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.21 USD
Massima perdita consecutiva: -290.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Non ci sono recensioni
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 01:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
