Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
195 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 705
Transacciones Rentables:
1 351 (79.23%)
Transacciones Irrentables:
354 (20.76%)
Mejor transacción:
926.98 USD
Peor transacción:
-468.63 USD
Beneficio Bruto:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (29.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.49%
Carga máxima del depósito:
41.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.40
Transacciones Largas:
918 (53.84%)
Transacciones Cortas:
787 (46.16%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
6.99 USD
Beneficio medio:
16.29 USD
Pérdidas medias:
-28.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-290.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 266.72 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
269.55 USD
Máxima:
1 266.72 USD (7.05%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (1 266.72 USD)
De fondos:
65.72% (736.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +926.98 USD
Peor transacción: -469 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +29.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -290.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos


No hay comentarios
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NS lazyPRO 49110106
30 USD al mes
160%
0
0
USD
13K
USD
195
98%
1 705
79%
98%
2.17
6.99
USD
66%
1:500
Copiar

