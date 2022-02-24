- Incremento
Total de Trades:
1 705
Transacciones Rentables:
1 351 (79.23%)
Transacciones Irrentables:
354 (20.76%)
Mejor transacción:
926.98 USD
Peor transacción:
-468.63 USD
Beneficio Bruto:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (29.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.49%
Carga máxima del depósito:
41.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.40
Transacciones Largas:
918 (53.84%)
Transacciones Cortas:
787 (46.16%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
6.99 USD
Beneficio medio:
16.29 USD
Pérdidas medias:
-28.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-290.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 266.72 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
269.55 USD
Máxima:
1 266.72 USD (7.05%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (1 266.72 USD)
De fondos:
65.72% (736.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +926.98 USD
Peor transacción: -469 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +29.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -290.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
No hay comentarios
