Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
200 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 170%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 759
Negociações com lucro:
1 285 (73.05%)
Negociações com perda:
474 (26.95%)
Melhor negociação:
518.00 USD
Pior negociação:
-302.20 USD
Lucro bruto:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Perda bruta:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (11.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
888.47 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
58.63%
Depósito máximo carregado:
17.92%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
799 (45.42%)
Negociações curtas:
960 (54.58%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
1.91 USD
Lucro médio:
5.58 USD
Perda média:
-8.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-511.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-867.16 USD (5)
Crescimento mensal:
0.86%
Previsão anual:
10.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.18 USD
Máximo:
867.16 USD (8.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.03% (238.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.77% (795.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDmicro 1430
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDmicro 3K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDmicro 3.7K
AUDUSDmicro -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +518.00 USD
Pior negociação: -302 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.07 USD
Máxima perda consecutiva: -511.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados



Sem comentários
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2024.10.31 15:04
No swaps are charged
2024.10.31 15:04
No swaps are charged
2024.10.23 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 15:43
No swaps are charged on the signal account
2024.09.04 16:14
No swaps are charged
