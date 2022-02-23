- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 759
Negociações com lucro:
1 285 (73.05%)
Negociações com perda:
474 (26.95%)
Melhor negociação:
518.00 USD
Pior negociação:
-302.20 USD
Lucro bruto:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Perda bruta:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (11.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
888.47 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
58.63%
Depósito máximo carregado:
17.92%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
799 (45.42%)
Negociações curtas:
960 (54.58%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
1.91 USD
Lucro médio:
5.58 USD
Perda média:
-8.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-511.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-867.16 USD (5)
Crescimento mensal:
0.86%
Previsão anual:
10.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.18 USD
Máximo:
867.16 USD (8.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.03% (238.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.77% (795.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1430
|AUDUSDmicro
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +518.00 USD
Pior negociação: -302 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.07 USD
Máxima perda consecutiva: -511.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
170%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
200
100%
1 759
73%
59%
1.88
1.91
USD
USD
35%
1:500