- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 759
利益トレード:
1 285 (73.05%)
損失トレード:
474 (26.95%)
ベストトレード:
518.00 USD
最悪のトレード:
-302.20 USD
総利益:
7 165.86 USD (199 488 pips)
総損失:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
最大連続の勝ち:
20 (11.07 USD)
最大連続利益:
888.47 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
58.63%
最大入金額:
17.92%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
799 (45.42%)
短いトレード:
960 (54.58%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
1.91 USD
平均利益:
5.58 USD
平均損失:
-8.03 USD
最大連続の負け:
9 (-511.93 USD)
最大連続損失:
-867.16 USD (5)
月間成長:
0.84%
年間予想:
10.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
451.18 USD
最大の:
867.16 USD (8.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.03% (238.38 USD)
エクイティによる:
34.77% (795.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1430
|AUDUSDmicro
|329
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +518.00 USD
最悪のトレード: -302 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.07 USD
最大連続損失: -511.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
170%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
200
100%
1 759
73%
59%
1.88
1.91
USD
USD
35%
1:500