Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
200 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 170%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 759
Transacciones Rentables:
1 285 (73.05%)
Transacciones Irrentables:
474 (26.95%)
Mejor transacción:
518.00 USD
Peor transacción:
-302.20 USD
Beneficio Bruto:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (11.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
888.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.63%
Carga máxima del depósito:
17.92%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
799 (45.42%)
Transacciones Cortas:
960 (54.58%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
1.91 USD
Beneficio medio:
5.58 USD
Pérdidas medias:
-8.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-511.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-867.16 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.86%
Pronóstico anual:
10.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
451.18 USD
Máxima:
867.16 USD (8.96%)
Reducción relativa:
De balance:
16.03% (238.38 USD)
De fondos:
34.77% (795.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDmicro 1430
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDmicro 3K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDmicro 3.7K
AUDUSDmicro -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +518.00 USD
Peor transacción: -302 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -511.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos



