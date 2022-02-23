- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 759
Transacciones Rentables:
1 285 (73.05%)
Transacciones Irrentables:
474 (26.95%)
Mejor transacción:
518.00 USD
Peor transacción:
-302.20 USD
Beneficio Bruto:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (11.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
888.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.63%
Carga máxima del depósito:
17.92%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
799 (45.42%)
Transacciones Cortas:
960 (54.58%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
1.91 USD
Beneficio medio:
5.58 USD
Pérdidas medias:
-8.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-511.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-867.16 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.86%
Pronóstico anual:
10.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
451.18 USD
Máxima:
867.16 USD (8.96%)
Reducción relativa:
De balance:
16.03% (238.38 USD)
De fondos:
34.77% (795.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1430
|AUDUSDmicro
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +518.00 USD
Peor transacción: -302 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -511.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
