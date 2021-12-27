- Büyüme
İşlemler:
1 058
Kârla kapanan işlemler:
575 (54.34%)
Zararla kapanan işlemler:
483 (45.65%)
En iyi işlem:
35.69 USD
En kötü işlem:
-23.97 USD
Brüt kâr:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Brüt zarar:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (26.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.11 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.76%
Maks. mevduat yükü:
91.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
547 (51.70%)
Satış işlemleri:
511 (48.30%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-37.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.79 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.00%
Yıllık tahmin:
-48.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.26 USD
Maksimum:
141.61 USD (55.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.39% (141.61 USD)
Varlığa göre:
45.19% (66.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|95
|EURAUD
|93
|USDCHF
|90
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|74
|GBPAUD
|73
|EURCAD
|61
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|44
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|-14
|EURAUD
|46
|USDCHF
|36
|CADCHF
|-42
|NZDUSD
|70
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|-11
|GBPJPY
|-18
|AUDCAD
|-9
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|6
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|161
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|3.6K
|CADCHF
|-1.3K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPAUD
|903
|EURCAD
|43
|GBPJPY
|-151
|AUDCAD
|-177
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-153
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.69 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
Exness-Real17
|0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
|0.54 × 208
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 12
TickmillEU-Live
|0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
ICMarkets-Live24
|0.76 × 85
ICMarkets-Live07
|0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
17%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
199
100%
1 058
54%
5%
1.02
0.03
USD
USD
65%
1:500