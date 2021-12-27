SinyallerBölümler
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 inceleme
Güvenilirlik
199 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 17%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 058
Kârla kapanan işlemler:
575 (54.34%)
Zararla kapanan işlemler:
483 (45.65%)
En iyi işlem:
35.69 USD
En kötü işlem:
-23.97 USD
Brüt kâr:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Brüt zarar:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (26.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.11 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.76%
Maks. mevduat yükü:
91.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
547 (51.70%)
Satış işlemleri:
511 (48.30%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-37.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.79 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.00%
Yıllık tahmin:
-48.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.26 USD
Maksimum:
141.61 USD (55.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.39% (141.61 USD)
Varlığa göre:
45.19% (66.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 95
EURAUD 93
USDCHF 90
CADCHF 76
NZDUSD 74
GBPAUD 73
EURCAD 61
GBPJPY 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 44
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD -14
EURAUD 46
USDCHF 36
CADCHF -42
NZDUSD 70
GBPAUD -4
EURCAD -11
GBPJPY -18
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 6
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 161
EURAUD 3.1K
USDCHF 3.6K
CADCHF -1.3K
NZDUSD 2.9K
GBPAUD 903
EURCAD 43
GBPJPY -151
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -153
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.69 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.03 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 22:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1230 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Herr Lu
Ayda 100 USD
17%
0
0
USD
144
USD
199
100%
1 058
54%
5%
1.02
0.03
USD
65%
1:500
