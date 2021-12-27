SignaleKategorien
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
209 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 079
Gewinntrades:
584 (54.12%)
Verlusttrades:
495 (45.88%)
Bester Trade:
35.69 USD
Schlechtester Trade:
-23.97 USD
Bruttoprofit:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Bruttoverlust:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (26.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.11 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
4.76%
Max deposit load:
91.66%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
550 (50.97%)
Short-Positionen:
529 (49.03%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-37.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.79 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Jahresprognose:
24.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.26 USD
Maximaler:
141.61 USD (55.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.39% (141.61 USD)
Kapital:
45.19% (66.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.69 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
noch 416 ...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

Keine Bewertungen
2025.12.16 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 22:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
