- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 079
Gewinntrades:
584 (54.12%)
Verlusttrades:
495 (45.88%)
Bester Trade:
35.69 USD
Schlechtester Trade:
-23.97 USD
Bruttoprofit:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Bruttoverlust:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (26.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.11 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
4.76%
Max deposit load:
91.66%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
550 (50.97%)
Short-Positionen:
529 (49.03%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-37.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.79 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Jahresprognose:
24.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.26 USD
Maximaler:
141.61 USD (55.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.39% (141.61 USD)
Kapital:
45.19% (66.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|96
|NZDCAD
|95
|USDCHF
|94
|NZDUSD
|82
|CADCHF
|76
|GBPAUD
|73
|GBPJPY
|65
|EURCAD
|61
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|46
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|40
|NZDCAD
|-14
|USDCHF
|38
|NZDUSD
|66
|CADCHF
|-42
|GBPAUD
|-4
|GBPJPY
|-18
|EURCAD
|-11
|AUDCAD
|-9
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|7
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|2.8K
|NZDCAD
|161
|USDCHF
|3.8K
|NZDUSD
|2.7K
|CADCHF
|-1.3K
|GBPAUD
|903
|GBPJPY
|-94
|EURCAD
|43
|AUDCAD
|-177
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-137
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +35.69 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live01
|0.54 × 208
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 453
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.76 × 85
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
209
100%
1 079
54%
5%
1.02
0.02
USD
USD
65%
1:500