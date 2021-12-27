СигналыРазделы
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 отзывов
Надежность
209 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 079
Прибыльных трейдов:
584 (54.12%)
Убыточных трейдов:
495 (45.88%)
Лучший трейд:
35.69 USD
Худший трейд:
-23.97 USD
Общая прибыль:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Общий убыток:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (26.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.11 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
4.76%
Макс. загрузка депозита:
91.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
550 (50.97%)
Коротких трейдов:
529 (49.03%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-2.34 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-37.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.79 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.01%
Годовой прогноз:
-0.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.26 USD
Максимальная:
141.61 USD (55.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.39% (141.61 USD)
По эквити:
45.19% (66.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.69 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +26.15 USD
Макс. убыток в серии: -37.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
еще 416...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Herr Lu
100 USD в месяц
11%
0
0
USD
137
USD
209
100%
1 079
54%
5%
1.02
0.02
USD
65%
1:500
