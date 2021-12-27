信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0条评论
可靠性
209
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 079
盈利交易:
584 (54.12%)
亏损交易:
495 (45.88%)
最好交易:
35.69 USD
最差交易:
-23.97 USD
毛利:
1 180.75 USD (55 662 pips)
毛利亏损:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
最大连续赢利:
19 (26.15 USD)
最大连续盈利:
83.11 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
4.76%
最大入金加载:
91.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.17
长期交易:
550 (50.97%)
短期交易:
529 (49.03%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-2.34 USD
最大连续失误:
12 (-37.27 USD)
最大连续亏损:
-75.79 USD (11)
每月增长:
0.14%
年度预测:
-0.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
55.26 USD
最大值:
141.61 USD (55.85%)
相对跌幅:
结余:
65.39% (141.61 USD)
净值:
45.19% (66.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +35.69 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +26.15 USD
最大连续亏损: -37.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 更多...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

没有评论
2025.12.16 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 22:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Herr Lu
每月100 USD
11%
0
0
USD
137
USD
209
100%
1 079
54%
5%
1.02
0.02
USD
65%
1:500
