Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 comentários
Confiabilidade
209 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 079
Negociações com lucro:
584 (54.12%)
Negociações com perda:
495 (45.88%)
Melhor negociação:
35.69 USD
Pior negociação:
-23.97 USD
Lucro bruto:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Perda bruta:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (26.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.11 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
4.76%
Depósito máximo carregado:
91.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
550 (50.97%)
Negociações curtas:
529 (49.03%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
2.02 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-37.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.79 USD (11)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
24.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.26 USD
Máximo:
141.61 USD (55.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.39% (141.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.19% (66.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.69 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +26.15 USD
Máxima perda consecutiva: -37.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 mais ...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

