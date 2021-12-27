SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 comentarios
Fiabilidad
209 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 079
Transacciones Rentables:
584 (54.12%)
Transacciones Irrentables:
495 (45.88%)
Mejor transacción:
35.69 USD
Peor transacción:
-23.97 USD
Beneficio Bruto:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (26.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.11 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
4.76%
Carga máxima del depósito:
91.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
550 (50.97%)
Transacciones Cortas:
529 (49.03%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-2.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-37.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.79 USD (11)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
-0.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.26 USD
Máxima:
141.61 USD (55.85%)
Reducción relativa:
De balance:
65.39% (141.61 USD)
De fondos:
45.19% (66.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.69 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +26.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
otros 416...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Herr Lu
100 USD al mes
11%
0
0
USD
137
USD
209
100%
1 079
54%
5%
1.02
0.02
USD
65%
1:500
Copiar

