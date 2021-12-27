- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 079
Transacciones Rentables:
584 (54.12%)
Transacciones Irrentables:
495 (45.88%)
Mejor transacción:
35.69 USD
Peor transacción:
-23.97 USD
Beneficio Bruto:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (26.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.11 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
4.76%
Carga máxima del depósito:
91.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
550 (50.97%)
Transacciones Cortas:
529 (49.03%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-2.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-37.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.79 USD (11)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
-0.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.26 USD
Máxima:
141.61 USD (55.85%)
Reducción relativa:
De balance:
65.39% (141.61 USD)
De fondos:
45.19% (66.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|96
|NZDCAD
|95
|USDCHF
|94
|NZDUSD
|82
|CADCHF
|76
|GBPAUD
|73
|GBPJPY
|65
|EURCAD
|61
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|46
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|40
|NZDCAD
|-14
|USDCHF
|38
|NZDUSD
|66
|CADCHF
|-42
|GBPAUD
|-4
|GBPJPY
|-18
|EURCAD
|-11
|AUDCAD
|-9
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|7
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|2.8K
|NZDCAD
|161
|USDCHF
|3.8K
|NZDUSD
|2.7K
|CADCHF
|-1.3K
|GBPAUD
|903
|GBPJPY
|-94
|EURCAD
|43
|AUDCAD
|-177
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-137
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.69 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +26.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
