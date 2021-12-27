- 자본
- 축소
트레이드:
1 081
이익 거래:
586 (54.20%)
손실 거래:
495 (45.79%)
최고의 거래:
35.69 USD
최악의 거래:
-23.97 USD
총 수익:
1 182.07 USD (55 739 pips)
총 손실:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
연속 최대 이익:
19 (26.15 USD)
연속 최대 이익:
83.11 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
4.76%
최대 입금량:
91.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
550 (50.88%)
숏(주식차입매도):
531 (49.12%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-2.34 USD
연속 최대 손실:
12 (-37.27 USD)
연속 최대 손실:
-75.79 USD (11)
월별 성장률:
3.40%
연간 예측:
41.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.26 USD
최대한의:
141.61 USD (55.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.39% (141.61 USD)
자본금별:
45.19% (66.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|96
|NZDCAD
|95
|USDCHF
|94
|NZDUSD
|82
|CADCHF
|76
|GBPAUD
|74
|GBPJPY
|65
|EURCAD
|61
|AUDCAD
|56
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|46
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|40
|NZDCAD
|-14
|USDCHF
|38
|NZDUSD
|66
|CADCHF
|-42
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|-18
|EURCAD
|-11
|AUDCAD
|-8
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|7
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|2.8K
|NZDCAD
|161
|USDCHF
|3.8K
|NZDUSD
|2.7K
|CADCHF
|-1.3K
|GBPAUD
|939
|GBPJPY
|-94
|EURCAD
|43
|AUDCAD
|-136
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-137
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.69 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +26.15 USD
연속 최대 손실: -37.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
Exness-Real17
|0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
|0.54 × 208
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 12
TickmillEU-Live
|0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
ICMarkets-Live24
|0.76 × 85
ICMarkets-Live07
|0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
12%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
211
100%
1 081
54%
5%
1.02
0.02
USD
USD
65%
1:500