시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 리뷰
안정성
211
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 12%
Tickmill-Live05
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 081
이익 거래:
586 (54.20%)
손실 거래:
495 (45.79%)
최고의 거래:
35.69 USD
최악의 거래:
-23.97 USD
총 수익:
1 182.07 USD (55 739 pips)
총 손실:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
연속 최대 이익:
19 (26.15 USD)
연속 최대 이익:
83.11 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
4.76%
최대 입금량:
91.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
550 (50.88%)
숏(주식차입매도):
531 (49.12%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-2.34 USD
연속 최대 손실:
12 (-37.27 USD)
연속 최대 손실:
-75.79 USD (11)
월별 성장률:
3.40%
연간 예측:
41.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.26 USD
최대한의:
141.61 USD (55.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.39% (141.61 USD)
자본금별:
45.19% (66.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 74
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 56
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -3
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -8
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 939
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -136
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +35.69 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +26.15 USD
연속 최대 손실: -37.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

리뷰 없음
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 23:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.06 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 22:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Herr Lu
월별 100 USD
12%
0
0
USD
138
USD
211
100%
1 081
54%
5%
1.02
0.02
USD
65%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.