SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 avis
Fiabilité
199 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2021 17%
Tickmill-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 058
Bénéfice trades:
575 (54.34%)
Perte trades:
483 (45.65%)
Meilleure transaction:
35.69 USD
Pire transaction:
-23.97 USD
Bénéfice brut:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Perte brute:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (26.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.11 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
4.76%
Charge de dépôt maximale:
91.66%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
547 (51.70%)
Courts trades:
511 (48.30%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
2.04 USD
Perte moyenne:
-2.36 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-37.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.79 USD (11)
Croissance mensuelle:
-4.00%
Prévision annuelle:
-48.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.26 USD
Maximal:
141.61 USD (55.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.39% (141.61 USD)
Par fonds propres:
45.19% (66.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 95
EURAUD 93
USDCHF 90
CADCHF 76
NZDUSD 74
GBPAUD 73
EURCAD 61
GBPJPY 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 44
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD -14
EURAUD 46
USDCHF 36
CADCHF -42
NZDUSD 70
GBPAUD -4
EURCAD -11
GBPJPY -18
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 6
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 161
EURAUD 3.1K
USDCHF 3.6K
CADCHF -1.3K
NZDUSD 2.9K
GBPAUD 903
EURCAD 43
GBPJPY -151
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -153
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.69 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +26.15 USD
Perte consécutive maximale: -37.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 plus...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

Aucun avis
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.03 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 22:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1230 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.