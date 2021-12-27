- Croissance
Trades:
1 058
Bénéfice trades:
575 (54.34%)
Perte trades:
483 (45.65%)
Meilleure transaction:
35.69 USD
Pire transaction:
-23.97 USD
Bénéfice brut:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Perte brute:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (26.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.11 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
4.76%
Charge de dépôt maximale:
91.66%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
547 (51.70%)
Courts trades:
511 (48.30%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
2.04 USD
Perte moyenne:
-2.36 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-37.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.79 USD (11)
Croissance mensuelle:
-4.00%
Prévision annuelle:
-48.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.26 USD
Maximal:
141.61 USD (55.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.39% (141.61 USD)
Par fonds propres:
45.19% (66.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|95
|EURAUD
|93
|USDCHF
|90
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|74
|GBPAUD
|73
|EURCAD
|61
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|44
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|-14
|EURAUD
|46
|USDCHF
|36
|CADCHF
|-42
|NZDUSD
|70
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|-11
|GBPJPY
|-18
|AUDCAD
|-9
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|6
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|161
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|3.6K
|CADCHF
|-1.3K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPAUD
|903
|EURCAD
|43
|GBPJPY
|-151
|AUDCAD
|-177
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-153
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +35.69 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +26.15 USD
Perte consécutive maximale: -37.27 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live01
|0.54 × 208
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 453
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.76 × 85
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
