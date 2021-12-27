SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 reviews
Reliability
209 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 079
Profit Trades:
584 (54.12%)
Loss Trades:
495 (45.88%)
Best trade:
35.69 USD
Worst trade:
-23.97 USD
Gross Profit:
1 180.75 USD (55 662 pips)
Gross Loss:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (26.15 USD)
Maximal consecutive profit:
83.11 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
4.76%
Max deposit load:
91.66%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.17
Long Trades:
550 (50.97%)
Short Trades:
529 (49.03%)
Profit Factor:
1.02
Expected Payoff:
0.02 USD
Average Profit:
2.02 USD
Average Loss:
-2.34 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-37.27 USD)
Maximal consecutive loss:
-75.79 USD (11)
Monthly growth:
-0.01%
Annual Forecast:
-0.09%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
55.26 USD
Maximal:
141.61 USD (55.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.39% (141.61 USD)
By Equity:
45.19% (66.25 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +35.69 USD
Worst trade: -24 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +26.15 USD
Maximal consecutive loss: -37.27 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live05" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 more...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

No reviews
2025.12.16 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 22:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
