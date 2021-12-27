シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Herr Lu
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
レビュー0件
信頼性
209週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 11%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 079
利益トレード:
584 (54.12%)
損失トレード:
495 (45.88%)
ベストトレード:
35.69 USD
最悪のトレード:
-23.97 USD
総利益:
1 180.75 USD (55 662 pips)
総損失:
-1 156.81 USD (47 942 pips)
最大連続の勝ち:
19 (26.15 USD)
最大連続利益:
83.11 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
4.76%
最大入金額:
91.66%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
550 (50.97%)
短いトレード:
529 (49.03%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
2.02 USD
平均損失:
-2.34 USD
最大連続の負け:
12 (-37.27 USD)
最大連続損失:
-75.79 USD (11)
月間成長:
2.04%
年間予想:
24.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.26 USD
最大の:
141.61 USD (55.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.39% (141.61 USD)
エクイティによる:
45.19% (66.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 96
NZDCAD 95
USDCHF 94
NZDUSD 82
CADCHF 76
GBPAUD 73
GBPJPY 65
EURCAD 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 46
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 40
NZDCAD -14
USDCHF 38
NZDUSD 66
CADCHF -42
GBPAUD -4
GBPJPY -18
EURCAD -11
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 7
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 2.8K
NZDCAD 161
USDCHF 3.8K
NZDUSD 2.7K
CADCHF -1.3K
GBPAUD 903
GBPJPY -94
EURCAD 43
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -137
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.69 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +26.15 USD
最大連続損失: -37.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 より多く...
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Herr Lu
100 USD/月
11%
0
0
USD
137
USD
209
100%
1 079
54%
5%
1.02
0.02
USD
65%
1:500
