- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 058
Profit Trade:
575 (54.34%)
Loss Trade:
483 (45.65%)
Best Trade:
35.69 USD
Worst Trade:
-23.97 USD
Profitto lordo:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Perdita lorda:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (26.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.11 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.76%
Massimo carico di deposito:
91.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
547 (51.70%)
Short Trade:
511 (48.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-37.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.79 USD (11)
Crescita mensile:
-4.00%
Previsione annuale:
-48.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.26 USD
Massimale:
141.61 USD (55.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.39% (141.61 USD)
Per equità:
45.19% (66.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|95
|EURAUD
|93
|USDCHF
|90
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|74
|GBPAUD
|73
|EURCAD
|61
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCHF
|51
|EURUSD
|44
|USDJPY
|35
|EURJPY
|26
|EURCHF
|25
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|21
|GBPUSD
|18
|NZDJPY
|15
|CHFJPY
|12
|XAUUSD
|3
|AUDNZD
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|-14
|EURAUD
|46
|USDCHF
|36
|CADCHF
|-42
|NZDUSD
|70
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|-11
|GBPJPY
|-18
|AUDCAD
|-9
|AUDUSD
|-35
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|-56
|EURUSD
|6
|USDJPY
|-36
|EURJPY
|113
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|22
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|-52
|XAUUSD
|16
|AUDNZD
|-5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|161
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|3.6K
|CADCHF
|-1.3K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPAUD
|903
|EURCAD
|43
|GBPJPY
|-151
|AUDCAD
|-177
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|857
|GBPCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-153
|USDJPY
|-892
|EURJPY
|3.4K
|EURCHF
|-107
|CADJPY
|-226
|GBPCAD
|376
|GBPUSD
|481
|NZDJPY
|-134
|CHFJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.69 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.15 USD
Massima perdita consecutiva: -37.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
Exness-Real17
|0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
|0.54 × 208
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 12
TickmillEU-Live
|0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
ICMarkets-Live24
|0.76 × 85
ICMarkets-Live07
|0.80 × 15
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。
每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。
每一单开仓都设有止盈止损。
单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！
此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
17%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
199
100%
1 058
54%
5%
1.02
0.03
USD
USD
65%
1:500