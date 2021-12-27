SegnaliSezioni
Yi Qin

Herr Lu

Yi Qin
0 recensioni
Affidabilità
199 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2021 17%
Tickmill-Live05
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 058
Profit Trade:
575 (54.34%)
Loss Trade:
483 (45.65%)
Best Trade:
35.69 USD
Worst Trade:
-23.97 USD
Profitto lordo:
1 173.35 USD (54 963 pips)
Perdita lorda:
-1 142.06 USD (47 087 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (26.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.11 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.76%
Massimo carico di deposito:
91.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
547 (51.70%)
Short Trade:
511 (48.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-37.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.79 USD (11)
Crescita mensile:
-4.00%
Previsione annuale:
-48.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.26 USD
Massimale:
141.61 USD (55.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.39% (141.61 USD)
Per equità:
45.19% (66.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 95
EURAUD 93
USDCHF 90
CADCHF 76
NZDUSD 74
GBPAUD 73
EURCAD 61
GBPJPY 61
AUDCAD 55
AUDUSD 53
EURGBP 52
GBPCHF 51
EURUSD 44
USDJPY 35
EURJPY 26
EURCHF 25
CADJPY 23
GBPCAD 21
GBPUSD 18
NZDJPY 15
CHFJPY 12
XAUUSD 3
AUDNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD -14
EURAUD 46
USDCHF 36
CADCHF -42
NZDUSD 70
GBPAUD -4
EURCAD -11
GBPJPY -18
AUDCAD -9
AUDUSD -35
EURGBP 25
GBPCHF -56
EURUSD 6
USDJPY -36
EURJPY 113
EURCHF -10
CADJPY -2
GBPCAD 1
GBPUSD 22
NZDJPY -10
CHFJPY -52
XAUUSD 16
AUDNZD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 161
EURAUD 3.1K
USDCHF 3.6K
CADCHF -1.3K
NZDUSD 2.9K
GBPAUD 903
EURCAD 43
GBPJPY -151
AUDCAD -177
AUDUSD -2.3K
EURGBP 857
GBPCHF -1.4K
EURUSD -153
USDJPY -892
EURJPY 3.4K
EURCHF -107
CADJPY -226
GBPCAD 376
GBPUSD 481
NZDJPY -134
CHFJPY -1.7K
XAUUSD 1.6K
AUDNZD -703
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.69 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.15 USD
Massima perdita consecutiva: -37.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.54 × 208
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 12
TickmillEU-Live
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 453
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
ICMarkets-Live24
0.76 × 85
ICMarkets-Live07
0.80 × 15
416 più
26个主流品种的短线交易策略，基本持仓时间小于5小时。

每个品种有2单加仓，单品种最大持仓3单。

每一单开仓都设有止盈止损。

单品种所有单子会一同平仓，固定止损不会超过60点，只是为了防止市场发生极端行情的最终保险！

此策略设有一个动态平仓，大多数情况下，会触发动态平仓，平均盈亏比接近1:1.

Non ci sono recensioni
2025.10.20 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 23:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.03 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 22:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1230 days of the signal's entire lifetime.
Copia

