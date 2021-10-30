SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 inceleme
204 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -0%
RoboMarkets-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 164
Kârla kapanan işlemler:
2 829 (67.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 335 (32.06%)
En iyi işlem:
228.42 USD
En kötü işlem:
-155.57 USD
Brüt kâr:
17 964.69 USD (761 317 pips)
Brüt zarar:
-16 691.77 USD (582 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (204.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
625.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
40.37%
Maks. mevduat yükü:
75.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
2 353 (56.51%)
Satış işlemleri:
1 811 (43.49%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
6.35 USD
Ortalama zarar:
-12.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-474.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-474.88 USD (31)
Aylık büyüme:
73.37%
Yıllık tahmin:
890.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
683.74 USD
Maksimum:
1 155.22 USD (102.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.71% (1 155.22 USD)
Varlığa göre:
36.23% (277.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1262
USDJPY 1251
XAUUSD 798
CHFJPY 121
GBPUSD 118
EURAUD 90
GBPAUD 83
AUDNZD 80
USDCAD 75
NZDUSD 52
EURNZD 47
AUDUSD 40
USDCHF 28
AUDJPY 24
EURJPY 21
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 17
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 71
USDJPY -129
XAUUSD 1.9K
CHFJPY 199
GBPUSD -139
EURAUD -74
GBPAUD 18
AUDNZD -20
USDCAD -36
NZDUSD -337
EURNZD -118
AUDUSD -3
USDCHF -57
AUDJPY 40
EURJPY 28
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY 1
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.8K
USDJPY 155
XAUUSD 192K
CHFJPY 34K
GBPUSD -7.3K
EURAUD -4.3K
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
USDCAD -3.8K
NZDUSD -31K
EURNZD -19K
AUDUSD -49
USDCHF -1.2K
AUDJPY 6.4K
EURJPY 4.7K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY 1.1K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.42 USD
En kötü işlem: -156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +204.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -474.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
1 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 03:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalper Aleg
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
2.4K
USD
204
99%
4 164
67%
40%
1.07
0.31
USD
81%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.