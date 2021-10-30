- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 164
Kârla kapanan işlemler:
2 829 (67.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 335 (32.06%)
En iyi işlem:
228.42 USD
En kötü işlem:
-155.57 USD
Brüt kâr:
17 964.69 USD (761 317 pips)
Brüt zarar:
-16 691.77 USD (582 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (204.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
625.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
40.37%
Maks. mevduat yükü:
75.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
2 353 (56.51%)
Satış işlemleri:
1 811 (43.49%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
6.35 USD
Ortalama zarar:
-12.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-474.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-474.88 USD (31)
Aylık büyüme:
73.37%
Yıllık tahmin:
890.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
683.74 USD
Maksimum:
1 155.22 USD (102.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.71% (1 155.22 USD)
Varlığa göre:
36.23% (277.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1262
|USDJPY
|1251
|XAUUSD
|798
|CHFJPY
|121
|GBPUSD
|118
|EURAUD
|90
|GBPAUD
|83
|AUDNZD
|80
|USDCAD
|75
|NZDUSD
|52
|EURNZD
|47
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|28
|AUDJPY
|24
|EURJPY
|21
|AUDCAD
|18
|EURCAD
|18
|GBPJPY
|17
|GBPCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|.US500Cash
|4
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|71
|USDJPY
|-129
|XAUUSD
|1.9K
|CHFJPY
|199
|GBPUSD
|-139
|EURAUD
|-74
|GBPAUD
|18
|AUDNZD
|-20
|USDCAD
|-36
|NZDUSD
|-337
|EURNZD
|-118
|AUDUSD
|-3
|USDCHF
|-57
|AUDJPY
|40
|EURJPY
|28
|AUDCAD
|-38
|EURCAD
|-10
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|-21
|EURCHF
|-33
|GBPCHF
|-5
|.US500Cash
|2
|EURGBP
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.8K
|USDJPY
|155
|XAUUSD
|192K
|CHFJPY
|34K
|GBPUSD
|-7.3K
|EURAUD
|-4.3K
|GBPAUD
|1.8K
|AUDNZD
|176
|USDCAD
|-3.8K
|NZDUSD
|-31K
|EURNZD
|-19K
|AUDUSD
|-49
|USDCHF
|-1.2K
|AUDJPY
|6.4K
|EURJPY
|4.7K
|AUDCAD
|-1K
|EURCAD
|-157
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|-757
|EURCHF
|-993
|GBPCHF
|-345
|.US500Cash
|952
|EURGBP
|-15
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +228.42 USD
En kötü işlem: -156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +204.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -474.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 150
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 137
|
FXCL-Main2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
ICMarketsSC-Live04
|4.04 × 213
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 3
|11.04 × 585
|
VantageInternational-Live 11
|11.68 × 646
|
FINAM-Real4
|12.00 × 8
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
204
99%
4 164
67%
40%
1.07
0.31
USD
USD
81%
1:300