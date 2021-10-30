СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 отзывов
Надежность
216 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 41%
RoboMarkets-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 386
Прибыльных трейдов:
3 001 (68.42%)
Убыточных трейдов:
1 385 (31.58%)
Лучший трейд:
228.42 USD
Худший трейд:
-155.57 USD
Общая прибыль:
19 838.17 USD (965 915 pips)
Общий убыток:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (204.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.45 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
42.37%
Макс. загрузка депозита:
75.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
2 512 (57.27%)
Коротких трейдов:
1 874 (42.73%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
6.61 USD
Средний убыток:
-12.68 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-474.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-474.88 USD (31)
Прирост в месяц:
30.61%
Годовой прогноз:
371.38%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.74 USD
Максимальная:
1 155.22 USD (102.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.71% (1 155.22 USD)
По эквити:
36.23% (277.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 930
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 59
NZDUSD 58
AUDUSD 47
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -99
NZDUSD -332
AUDUSD -16
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 258K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -15K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.2K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.42 USD
Худший трейд: -156 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +204.56 USD
Макс. убыток в серии: -474.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.27 18:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1455 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1436 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalper Aleg
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
3.5K
USD
216
99%
4 386
68%
42%
1.12
0.52
USD
81%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.