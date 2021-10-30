- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 386
Прибыльных трейдов:
3 001 (68.42%)
Убыточных трейдов:
1 385 (31.58%)
Лучший трейд:
228.42 USD
Худший трейд:
-155.57 USD
Общая прибыль:
19 838.17 USD (965 915 pips)
Общий убыток:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (204.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.45 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
42.37%
Макс. загрузка депозита:
75.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
2 512 (57.27%)
Коротких трейдов:
1 874 (42.73%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
6.61 USD
Средний убыток:
-12.68 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-474.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-474.88 USD (31)
Прирост в месяц:
30.61%
Годовой прогноз:
371.38%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.74 USD
Максимальная:
1 155.22 USD (102.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.71% (1 155.22 USD)
По эквити:
36.23% (277.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1280
|USDJPY
|1261
|XAUUSD
|930
|CHFJPY
|124
|GBPUSD
|122
|EURAUD
|93
|USDCAD
|85
|GBPAUD
|83
|AUDNZD
|80
|EURNZD
|59
|NZDUSD
|58
|AUDUSD
|47
|AUDJPY
|38
|USDCHF
|28
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|18
|EURCAD
|18
|GBPJPY
|18
|GBPCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|.US500Cash
|4
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|111
|USDJPY
|-99
|XAUUSD
|2.6K
|CHFJPY
|183
|GBPUSD
|-137
|EURAUD
|-102
|USDCAD
|-15
|GBPAUD
|18
|AUDNZD
|-20
|EURNZD
|-99
|NZDUSD
|-332
|AUDUSD
|-16
|AUDJPY
|329
|USDCHF
|-57
|EURJPY
|32
|AUDCAD
|-38
|EURCAD
|-10
|GBPJPY
|-22
|GBPCAD
|-21
|EURCHF
|-33
|GBPCHF
|-5
|.US500Cash
|2
|EURGBP
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|14K
|USDJPY
|4.4K
|XAUUSD
|258K
|CHFJPY
|32K
|GBPUSD
|-6.9K
|EURAUD
|-8.7K
|USDCAD
|-446
|GBPAUD
|1.8K
|AUDNZD
|176
|EURNZD
|-15K
|NZDUSD
|-30K
|AUDUSD
|-1.2K
|AUDJPY
|48K
|USDCHF
|-1.2K
|EURJPY
|5.3K
|AUDCAD
|-1K
|EURCAD
|-157
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|-757
|EURCHF
|-993
|GBPCHF
|-345
|.US500Cash
|952
|EURGBP
|-15
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.42 USD
Худший трейд: -156 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +204.56 USD
Макс. убыток в серии: -474.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 150
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 137
|
FXCL-Main2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
ICMarketsSC-Live04
|4.04 × 213
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 3
|11.04 × 585
|
VantageInternational-Live 11
|11.68 × 646
|
FINAM-Real4
|12.00 × 8
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
Нет отзывов
