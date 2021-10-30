SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 avis
204 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -0%
RoboMarkets-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 164
Bénéfice trades:
2 829 (67.93%)
Perte trades:
1 335 (32.06%)
Meilleure transaction:
228.42 USD
Pire transaction:
-155.57 USD
Bénéfice brut:
17 964.69 USD (761 317 pips)
Perte brute:
-16 691.77 USD (582 121 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (204.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
625.45 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
40.37%
Charge de dépôt maximale:
75.08%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
2 353 (56.51%)
Courts trades:
1 811 (43.49%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
6.35 USD
Perte moyenne:
-12.50 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-474.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-474.88 USD (31)
Croissance mensuelle:
73.37%
Prévision annuelle:
890.24%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
683.74 USD
Maximal:
1 155.22 USD (102.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.71% (1 155.22 USD)
Par fonds propres:
36.23% (277.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1262
USDJPY 1251
XAUUSD 798
CHFJPY 121
GBPUSD 118
EURAUD 90
GBPAUD 83
AUDNZD 80
USDCAD 75
NZDUSD 52
EURNZD 47
AUDUSD 40
USDCHF 28
AUDJPY 24
EURJPY 21
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 17
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 71
USDJPY -129
XAUUSD 1.9K
CHFJPY 199
GBPUSD -139
EURAUD -74
GBPAUD 18
AUDNZD -20
USDCAD -36
NZDUSD -337
EURNZD -118
AUDUSD -3
USDCHF -57
AUDJPY 40
EURJPY 28
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY 1
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.8K
USDJPY 155
XAUUSD 192K
CHFJPY 34K
GBPUSD -7.3K
EURAUD -4.3K
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
USDCAD -3.8K
NZDUSD -31K
EURNZD -19K
AUDUSD -49
USDCHF -1.2K
AUDJPY 6.4K
EURJPY 4.7K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY 1.1K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.42 USD
Pire transaction: -156 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +204.56 USD
Perte consécutive maximale: -474.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
1 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 03:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Scalper Aleg
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
2.4K
USD
204
99%
4 164
67%
40%
1.07
0.31
USD
81%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.