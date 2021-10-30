- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
4 386
盈利交易:
3 001 (68.42%)
亏损交易:
1 385 (31.58%)
最好交易:
228.42 USD
最差交易:
-155.57 USD
毛利:
19 838.17 USD (965 915 pips)
毛利亏损:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
最大连续赢利:
29 (204.56 USD)
最大连续盈利:
625.45 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.38%
最大入金加载:
75.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.97
长期交易:
2 512 (57.27%)
短期交易:
1 874 (42.73%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
6.61 USD
平均损失:
-12.68 USD
最大连续失误:
31 (-474.88 USD)
最大连续亏损:
-474.88 USD (31)
每月增长:
30.20%
年度预测:
366.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
683.74 USD
最大值:
1 155.22 USD (102.77%)
相对跌幅:
结余:
80.71% (1 155.22 USD)
净值:
36.23% (277.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1280
|USDJPY
|1261
|XAUUSD
|930
|CHFJPY
|124
|GBPUSD
|122
|EURAUD
|93
|USDCAD
|85
|GBPAUD
|83
|AUDNZD
|80
|EURNZD
|59
|NZDUSD
|58
|AUDUSD
|47
|AUDJPY
|38
|USDCHF
|28
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|18
|EURCAD
|18
|GBPJPY
|18
|GBPCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|.US500Cash
|4
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|111
|USDJPY
|-99
|XAUUSD
|2.6K
|CHFJPY
|183
|GBPUSD
|-137
|EURAUD
|-102
|USDCAD
|-15
|GBPAUD
|18
|AUDNZD
|-20
|EURNZD
|-99
|NZDUSD
|-332
|AUDUSD
|-16
|AUDJPY
|329
|USDCHF
|-57
|EURJPY
|32
|AUDCAD
|-38
|EURCAD
|-10
|GBPJPY
|-22
|GBPCAD
|-21
|EURCHF
|-33
|GBPCHF
|-5
|.US500Cash
|2
|EURGBP
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|14K
|USDJPY
|4.4K
|XAUUSD
|258K
|CHFJPY
|32K
|GBPUSD
|-6.9K
|EURAUD
|-8.7K
|USDCAD
|-446
|GBPAUD
|1.8K
|AUDNZD
|176
|EURNZD
|-15K
|NZDUSD
|-30K
|AUDUSD
|-1.2K
|AUDJPY
|48K
|USDCHF
|-1.2K
|EURJPY
|5.3K
|AUDCAD
|-1K
|EURCAD
|-157
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|-757
|EURCHF
|-993
|GBPCHF
|-345
|.US500Cash
|952
|EURGBP
|-15
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.42 USD
最差交易: -156 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +204.56 USD
最大连续亏损: -474.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 150
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 137
|
FXCL-Main2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
ICMarketsSC-Live04
|4.04 × 213
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 3
|11.04 × 585
|
VantageInternational-Live 11
|11.68 × 646
|
FINAM-Real4
|12.00 × 8
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
216
99%
4 386
68%
43%
1.12
0.52
USD
USD
81%
1:300