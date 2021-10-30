信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0条评论
可靠性
216
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 41%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
4 386
盈利交易:
3 001 (68.42%)
亏损交易:
1 385 (31.58%)
最好交易:
228.42 USD
最差交易:
-155.57 USD
毛利:
19 838.17 USD (965 915 pips)
毛利亏损:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
最大连续赢利:
29 (204.56 USD)
最大连续盈利:
625.45 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.38%
最大入金加载:
75.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.97
长期交易:
2 512 (57.27%)
短期交易:
1 874 (42.73%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
6.61 USD
平均损失:
-12.68 USD
最大连续失误:
31 (-474.88 USD)
最大连续亏损:
-474.88 USD (31)
每月增长:
30.20%
年度预测:
366.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
683.74 USD
最大值:
1 155.22 USD (102.77%)
相对跌幅:
结余:
80.71% (1 155.22 USD)
净值:
36.23% (277.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 930
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 59
NZDUSD 58
AUDUSD 47
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -99
NZDUSD -332
AUDUSD -16
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 258K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -15K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.2K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +228.42 USD
最差交易: -156 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +204.56 USD
最大连续亏损: -474.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
1 更多...
没有评论
2025.10.27 18:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1455 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1436 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Scalper Aleg
每月30 USD
41%
0
0
USD
3.5K
USD
216
99%
4 386
68%
43%
1.12
0.52
USD
81%
1:300
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载