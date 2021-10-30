SinaisSeções
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 comentários
Confiabilidade
217 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 41%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 388
Negociações com lucro:
3 003 (68.43%)
Negociações com perda:
1 385 (31.56%)
Melhor negociação:
228.42 USD
Pior negociação:
-155.57 USD
Lucro bruto:
19 840.20 USD (966 134 pips)
Perda bruta:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (204.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
625.45 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
43.38%
Depósito máximo carregado:
75.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
2 514 (57.29%)
Negociações curtas:
1 874 (42.71%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
6.61 USD
Perda média:
-12.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-474.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-474.88 USD (31)
Crescimento mensal:
30.21%
Previsão anual:
366.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
683.74 USD
Máximo:
1 155.22 USD (102.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.71% (1 155.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.23% (277.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 932
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 59
NZDUSD 58
AUDUSD 47
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -99
NZDUSD -332
AUDUSD -16
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 258K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -15K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.2K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +228.42 USD
Pior negociação: -156 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +204.56 USD
Máxima perda consecutiva: -474.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
Sem comentários
2025.10.27 18:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1455 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1436 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
