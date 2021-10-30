- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
4 401
이익 거래:
3 013 (68.46%)
손실 거래:
1 388 (31.54%)
최고의 거래:
228.42 USD
최악의 거래:
-155.57 USD
총 수익:
19 965.35 USD (978 962 pips)
총 손실:
-17 676.12 USD (683 957 pips)
연속 최대 이익:
29 (204.56 USD)
연속 최대 이익:
625.45 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.38%
최대 입금량:
75.08%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
2 517 (57.19%)
숏(주식차입매도):
1 884 (42.81%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
6.63 USD
평균 손실:
-12.73 USD
연속 최대 손실:
31 (-474.88 USD)
연속 최대 손실:
-474.88 USD (31)
월별 성장률:
29.20%
연간 예측:
354.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
683.74 USD
최대한의:
1 155.22 USD (102.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.71% (1 155.22 USD)
자본금별:
36.23% (277.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1280
|USDJPY
|1261
|XAUUSD
|942
|CHFJPY
|124
|GBPUSD
|122
|EURAUD
|93
|USDCAD
|85
|GBPAUD
|83
|AUDNZD
|80
|EURNZD
|61
|NZDUSD
|58
|AUDUSD
|48
|AUDJPY
|38
|USDCHF
|28
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|18
|EURCAD
|18
|GBPJPY
|18
|GBPCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|.US500Cash
|4
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|111
|USDJPY
|-99
|XAUUSD
|2.6K
|CHFJPY
|183
|GBPUSD
|-137
|EURAUD
|-102
|USDCAD
|-15
|GBPAUD
|18
|AUDNZD
|-20
|EURNZD
|-95
|NZDUSD
|-332
|AUDUSD
|-15
|AUDJPY
|329
|USDCHF
|-57
|EURJPY
|32
|AUDCAD
|-38
|EURCAD
|-10
|GBPJPY
|-22
|GBPCAD
|-21
|EURCHF
|-33
|GBPCHF
|-5
|.US500Cash
|2
|EURGBP
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|14K
|USDJPY
|4.4K
|XAUUSD
|259K
|CHFJPY
|32K
|GBPUSD
|-6.9K
|EURAUD
|-8.7K
|USDCAD
|-446
|GBPAUD
|1.8K
|AUDNZD
|176
|EURNZD
|-14K
|NZDUSD
|-30K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|48K
|USDCHF
|-1.2K
|EURJPY
|5.3K
|AUDCAD
|-1K
|EURCAD
|-157
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|-757
|EURCHF
|-993
|GBPCHF
|-345
|.US500Cash
|952
|EURGBP
|-15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +228.42 USD
최악의 거래: -156 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +204.56 USD
연속 최대 손실: -474.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 150
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 137
|
FXCL-Main2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
ICMarketsSC-Live04
|4.04 × 213
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 3
|11.04 × 585
|
VantageInternational-Live 11
|11.68 × 646
|
FINAM-Real4
|12.00 × 8
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
42%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
218
99%
4 401
68%
43%
1.12
0.52
USD
USD
81%
1:300