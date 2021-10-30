시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 리뷰
안정성
218
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 42%
RoboMarkets-Prime
1:300
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 401
이익 거래:
3 013 (68.46%)
손실 거래:
1 388 (31.54%)
최고의 거래:
228.42 USD
최악의 거래:
-155.57 USD
총 수익:
19 965.35 USD (978 962 pips)
총 손실:
-17 676.12 USD (683 957 pips)
연속 최대 이익:
29 (204.56 USD)
연속 최대 이익:
625.45 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.38%
최대 입금량:
75.08%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
2 517 (57.19%)
숏(주식차입매도):
1 884 (42.81%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
6.63 USD
평균 손실:
-12.73 USD
연속 최대 손실:
31 (-474.88 USD)
연속 최대 손실:
-474.88 USD (31)
월별 성장률:
29.20%
연간 예측:
354.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
683.74 USD
최대한의:
1 155.22 USD (102.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.71% (1 155.22 USD)
자본금별:
36.23% (277.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 942
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 61
NZDUSD 58
AUDUSD 48
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -95
NZDUSD -332
AUDUSD -15
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 259K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -14K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +228.42 USD
최악의 거래: -156 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +204.56 USD
연속 최대 손실: -474.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
1 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.10.27 18:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1455 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1436 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Scalper Aleg
월별 30 USD
42%
0
0
USD
3.5K
USD
218
99%
4 401
68%
43%
1.12
0.52
USD
81%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.