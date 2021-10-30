SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
217 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 41%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 388
Gewinntrades:
3 003 (68.43%)
Verlusttrades:
1 385 (31.56%)
Bester Trade:
228.42 USD
Schlechtester Trade:
-155.57 USD
Bruttoprofit:
19 840.20 USD (966 134 pips)
Bruttoverlust:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (204.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
625.45 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
43.38%
Max deposit load:
75.08%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
2 514 (57.29%)
Short-Positionen:
1 874 (42.71%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-474.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-474.88 USD (31)
Wachstum pro Monat :
28.05%
Jahresprognose:
340.32%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
683.74 USD
Maximaler:
1 155.22 USD (102.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.71% (1 155.22 USD)
Kapital:
36.23% (277.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 932
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 59
NZDUSD 58
AUDUSD 47
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -99
NZDUSD -332
AUDUSD -16
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 258K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -15K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.2K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +228.42 USD
Schlechtester Trade: -156 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -474.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
noch 1 ...
