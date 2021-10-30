シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
レビュー0件
信頼性
217週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 41%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 388
利益トレード:
3 003 (68.43%)
損失トレード:
1 385 (31.56%)
ベストトレード:
228.42 USD
最悪のトレード:
-155.57 USD
総利益:
19 840.20 USD (966 134 pips)
総損失:
-17 558.73 USD (672 208 pips)
最大連続の勝ち:
29 (204.56 USD)
最大連続利益:
625.45 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
43.38%
最大入金額:
75.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
2 514 (57.29%)
短いトレード:
1 874 (42.71%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
6.61 USD
平均損失:
-12.68 USD
最大連続の負け:
31 (-474.88 USD)
最大連続損失:
-474.88 USD (31)
月間成長:
28.74%
年間予想:
348.66%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
683.74 USD
最大の:
1 155.22 USD (102.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.71% (1 155.22 USD)
エクイティによる:
36.23% (277.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1280
USDJPY 1261
XAUUSD 932
CHFJPY 124
GBPUSD 122
EURAUD 93
USDCAD 85
GBPAUD 83
AUDNZD 80
EURNZD 59
NZDUSD 58
AUDUSD 47
AUDJPY 38
USDCHF 28
EURJPY 23
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 18
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 111
USDJPY -99
XAUUSD 2.6K
CHFJPY 183
GBPUSD -137
EURAUD -102
USDCAD -15
GBPAUD 18
AUDNZD -20
EURNZD -99
NZDUSD -332
AUDUSD -16
AUDJPY 329
USDCHF -57
EURJPY 32
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY -22
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 14K
USDJPY 4.4K
XAUUSD 258K
CHFJPY 32K
GBPUSD -6.9K
EURAUD -8.7K
USDCAD -446
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
EURNZD -15K
NZDUSD -30K
AUDUSD -1.2K
AUDJPY 48K
USDCHF -1.2K
EURJPY 5.3K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY -2.3K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +228.42 USD
最悪のトレード: -156 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +204.56 USD
最大連続損失: -474.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
レビューなし
2025.10.27 18:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1455 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.14% of days out of 1436 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Scalper Aleg
30 USD/月
41%
0
0
USD
3.5K
USD
217
99%
4 388
68%
43%
1.12
0.52
USD
81%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください