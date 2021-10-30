- Crescita
- Saldo
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 164
Profit Trade:
2 829 (67.93%)
Loss Trade:
1 335 (32.06%)
Best Trade:
228.42 USD
Worst Trade:
-155.57 USD
Profitto lordo:
17 964.69 USD (761 317 pips)
Perdita lorda:
-16 691.77 USD (582 121 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (204.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
625.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.37%
Massimo carico di deposito:
75.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
2 353 (56.51%)
Short Trade:
1 811 (43.49%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.35 USD
Perdita media:
-12.50 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-474.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-474.88 USD (31)
Crescita mensile:
73.37%
Previsione annuale:
890.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
683.74 USD
Massimale:
1 155.22 USD (102.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.71% (1 155.22 USD)
Per equità:
36.23% (277.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1262
|USDJPY
|1251
|XAUUSD
|798
|CHFJPY
|121
|GBPUSD
|118
|EURAUD
|90
|GBPAUD
|83
|AUDNZD
|80
|USDCAD
|75
|NZDUSD
|52
|EURNZD
|47
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|28
|AUDJPY
|24
|EURJPY
|21
|AUDCAD
|18
|EURCAD
|18
|GBPJPY
|17
|GBPCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|.US500Cash
|4
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|71
|USDJPY
|-129
|XAUUSD
|1.9K
|CHFJPY
|199
|GBPUSD
|-139
|EURAUD
|-74
|GBPAUD
|18
|AUDNZD
|-20
|USDCAD
|-36
|NZDUSD
|-337
|EURNZD
|-118
|AUDUSD
|-3
|USDCHF
|-57
|AUDJPY
|40
|EURJPY
|28
|AUDCAD
|-38
|EURCAD
|-10
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|-21
|EURCHF
|-33
|GBPCHF
|-5
|.US500Cash
|2
|EURGBP
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.8K
|USDJPY
|155
|XAUUSD
|192K
|CHFJPY
|34K
|GBPUSD
|-7.3K
|EURAUD
|-4.3K
|GBPAUD
|1.8K
|AUDNZD
|176
|USDCAD
|-3.8K
|NZDUSD
|-31K
|EURNZD
|-19K
|AUDUSD
|-49
|USDCHF
|-1.2K
|AUDJPY
|6.4K
|EURJPY
|4.7K
|AUDCAD
|-1K
|EURCAD
|-157
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|-757
|EURCHF
|-993
|GBPCHF
|-345
|.US500Cash
|952
|EURGBP
|-15
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +228.42 USD
Worst Trade: -156 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +204.56 USD
Massima perdita consecutiva: -474.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 150
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 137
|
FXCL-Main2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
ICMarketsSC-Live04
|4.04 × 213
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 3
|11.04 × 585
|
VantageInternational-Live 11
|11.68 × 646
|
FINAM-Real4
|12.00 × 8
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
