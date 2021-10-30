SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalper Aleg
Oleh Shcherban

Scalper Aleg

Oleh Shcherban
0 recensioni
204 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -0%
RoboMarkets-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 164
Profit Trade:
2 829 (67.93%)
Loss Trade:
1 335 (32.06%)
Best Trade:
228.42 USD
Worst Trade:
-155.57 USD
Profitto lordo:
17 964.69 USD (761 317 pips)
Perdita lorda:
-16 691.77 USD (582 121 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (204.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
625.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.37%
Massimo carico di deposito:
75.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
2 353 (56.51%)
Short Trade:
1 811 (43.49%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.35 USD
Perdita media:
-12.50 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-474.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-474.88 USD (31)
Crescita mensile:
73.37%
Previsione annuale:
890.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
683.74 USD
Massimale:
1 155.22 USD (102.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.71% (1 155.22 USD)
Per equità:
36.23% (277.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1262
USDJPY 1251
XAUUSD 798
CHFJPY 121
GBPUSD 118
EURAUD 90
GBPAUD 83
AUDNZD 80
USDCAD 75
NZDUSD 52
EURNZD 47
AUDUSD 40
USDCHF 28
AUDJPY 24
EURJPY 21
AUDCAD 18
EURCAD 18
GBPJPY 17
GBPCAD 6
EURCHF 5
GBPCHF 4
.US500Cash 4
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 71
USDJPY -129
XAUUSD 1.9K
CHFJPY 199
GBPUSD -139
EURAUD -74
GBPAUD 18
AUDNZD -20
USDCAD -36
NZDUSD -337
EURNZD -118
AUDUSD -3
USDCHF -57
AUDJPY 40
EURJPY 28
AUDCAD -38
EURCAD -10
GBPJPY 1
GBPCAD -21
EURCHF -33
GBPCHF -5
.US500Cash 2
EURGBP -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.8K
USDJPY 155
XAUUSD 192K
CHFJPY 34K
GBPUSD -7.3K
EURAUD -4.3K
GBPAUD 1.8K
AUDNZD 176
USDCAD -3.8K
NZDUSD -31K
EURNZD -19K
AUDUSD -49
USDCHF -1.2K
AUDJPY 6.4K
EURJPY 4.7K
AUDCAD -1K
EURCAD -157
GBPJPY 1.1K
GBPCAD -757
EURCHF -993
GBPCHF -345
.US500Cash 952
EURGBP -15
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.42 USD
Worst Trade: -156 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +204.56 USD
Massima perdita consecutiva: -474.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.45 × 150
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 137
FXCL-Main2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
ICMarketsSC-Live04
4.04 × 213
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 3
11.04 × 585
VantageInternational-Live 11
11.68 × 646
FINAM-Real4
12.00 × 8
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
1 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 03:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalper Aleg
30USD al mese
-0%
0
0
USD
2.4K
USD
204
99%
4 164
67%
40%
1.07
0.31
USD
81%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.