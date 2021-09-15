- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 692
Kârla kapanan işlemler:
2 614 (70.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 078 (29.20%)
En iyi işlem:
8 242.82 USD
En kötü işlem:
-8 712.79 USD
Brüt kâr:
90 535.81 USD (834 205 pips)
Brüt zarar:
-73 528.24 USD (828 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (45.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 946.23 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
62.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
1 844 (49.95%)
Satış işlemleri:
1 848 (50.05%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
34.63 USD
Ortalama zarar:
-68.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-851.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 944.09 USD (3)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.41 USD
Maksimum:
10 592.72 USD (40.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.77% (10 592.72 USD)
Varlığa göre:
64.62% (4 060.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3692
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 242.82 USD
En kötü işlem: -8 713 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +45.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -851.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
1 384%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
247
99%
3 692
70%
100%
1.23
4.61
USD
USD
65%
1:100