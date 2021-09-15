- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 752
Прибыльных трейдов:
2 656 (70.78%)
Убыточных трейдов:
1 096 (29.21%)
Лучший трейд:
8 242.82 USD
Худший трейд:
-8 712.79 USD
Общая прибыль:
93 769.98 USD (851 854 pips)
Общий убыток:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (45.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 946.23 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
62.52%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
1 867 (49.76%)
Коротких трейдов:
1 885 (50.24%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
4.69 USD
Средняя прибыль:
35.30 USD
Средний убыток:
-69.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-851.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 944.09 USD (3)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.41 USD
Максимальная:
10 592.72 USD (40.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.77% (10 592.72 USD)
По эквити:
64.62% (4 060.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3752
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 242.82 USD
Худший трейд: -8 713 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.36 USD
Макс. убыток в серии: -851.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
