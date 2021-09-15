信号部分
信号 / MetaTrader 4 / F R E E S M A R T 2021
Hon Yin Shum

F R E E S M A R T 2021

Hon Yin Shum
0条评论
可靠性
260
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2021 1 447%
GOMarketsMU-Real 1
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 752
盈利交易:
2 656 (70.78%)
亏损交易:
1 096 (29.21%)
最好交易:
8 242.82 USD
最差交易:
-8 712.79 USD
毛利:
93 769.98 USD (851 854 pips)
毛利亏损:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
最大连续赢利:
15 (45.36 USD)
最大连续盈利:
10 946.23 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
62.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.66
长期交易:
1 867 (49.76%)
短期交易:
1 885 (50.24%)
利润因子:
1.23
预期回报:
4.69 USD
平均利润:
35.30 USD
平均损失:
-69.50 USD
最大连续失误:
5 (-851.77 USD)
最大连续亏损:
-8 944.09 USD (3)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
43.41 USD
最大值:
10 592.72 USD (40.36%)
相对跌幅:
结余:
45.77% (10 592.72 USD)
净值:
64.62% (4 060.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 3752
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 242.82 USD
最差交易: -8 713 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.36 USD
最大连续亏损: -851.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

作為專業交易者，我深知市場瞬息萬變的特性。經過4年實戰經驗的淬煉，已建立起完整的交易系統和風險控管機制，讓帳戶能在各種市場環境中維持穩定獲利。

本信號服務著重於實際交易結果的分享，將即時發布具體的進出場位置，讓訂閱者能直接跟隨交易。每筆交易都會提供清晰的止損位置，協助您有效管理風險。

過去4年的真實交易記錄證實了策略的可靠性：

持續穩定獲利
嚴格的風險控制
合理的交易頻率
透明的績效記錄



2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 20:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 19:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 15:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 20:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 18:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
