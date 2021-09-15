- 成长
交易:
3 752
盈利交易:
2 656 (70.78%)
亏损交易:
1 096 (29.21%)
最好交易:
8 242.82 USD
最差交易:
-8 712.79 USD
毛利:
93 769.98 USD (851 854 pips)
毛利亏损:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
最大连续赢利:
15 (45.36 USD)
最大连续盈利:
10 946.23 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
62.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.66
长期交易:
1 867 (49.76%)
短期交易:
1 885 (50.24%)
利润因子:
1.23
预期回报:
4.69 USD
平均利润:
35.30 USD
平均损失:
-69.50 USD
最大连续失误:
5 (-851.77 USD)
最大连续亏损:
-8 944.09 USD (3)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
43.41 USD
最大值:
10 592.72 USD (40.36%)
相对跌幅:
结余:
45.77% (10 592.72 USD)
净值:
64.62% (4 060.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3752
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 242.82 USD
最差交易: -8 713 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.36 USD
最大连续亏损: -851.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
作為專業交易者，我深知市場瞬息萬變的特性。經過4年實戰經驗的淬煉，已建立起完整的交易系統和風險控管機制，讓帳戶能在各種市場環境中維持穩定獲利。
本信號服務著重於實際交易結果的分享，將即時發布具體的進出場位置，讓訂閱者能直接跟隨交易。每筆交易都會提供清晰的止損位置，協助您有效管理風險。
過去4年的真實交易記錄證實了策略的可靠性：
持續穩定獲利
嚴格的風險控制
合理的交易頻率
透明的績效記錄
