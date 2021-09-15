- Crescita
Trade:
3 692
Profit Trade:
2 614 (70.80%)
Loss Trade:
1 078 (29.20%)
Best Trade:
8 242.82 USD
Worst Trade:
-8 712.79 USD
Profitto lordo:
90 535.81 USD (834 205 pips)
Perdita lorda:
-73 528.24 USD (828 425 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (45.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 946.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
62.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
1 844 (49.95%)
Short Trade:
1 848 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
34.63 USD
Perdita media:
-68.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-851.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 944.09 USD (3)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.41 USD
Massimale:
10 592.72 USD (40.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.77% (10 592.72 USD)
Per equità:
64.62% (4 060.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3692
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +8 242.82 USD
Worst Trade: -8 713 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.36 USD
Massima perdita consecutiva: -851.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
