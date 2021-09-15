- Croissance
Trades:
3 692
Bénéfice trades:
2 614 (70.80%)
Perte trades:
1 078 (29.20%)
Meilleure transaction:
8 242.82 USD
Pire transaction:
-8 712.79 USD
Bénéfice brut:
90 535.81 USD (834 205 pips)
Perte brute:
-73 528.24 USD (828 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (45.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 946.23 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.52%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
1 844 (49.95%)
Courts trades:
1 848 (50.05%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
4.61 USD
Bénéfice moyen:
34.63 USD
Perte moyenne:
-68.21 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-851.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 944.09 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.89%
Prévision annuelle:
35.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.41 USD
Maximal:
10 592.72 USD (40.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.77% (10 592.72 USD)
Par fonds propres:
64.62% (4 060.74 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3692
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
