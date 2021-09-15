- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 752
Gewinntrades:
2 656 (70.78%)
Verlusttrades:
1 096 (29.21%)
Bester Trade:
8 242.82 USD
Schlechtester Trade:
-8 712.79 USD
Bruttoprofit:
93 769.98 USD (851 854 pips)
Bruttoverlust:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (45.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 946.23 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
62.52%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.66
Long-Positionen:
1 867 (49.76%)
Short-Positionen:
1 885 (50.24%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
4.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-851.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 944.09 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.22%
Jahresprognose:
5.30%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.41 USD
Maximaler:
10 592.72 USD (40.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.77% (10 592.72 USD)
Kapital:
64.62% (4 060.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3752
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 242.82 USD
Schlechtester Trade: -8 713 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -851.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
31.99 USD pro Monat
1 447%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
260
99%
3 752
70%
100%
1.23
4.69
USD
USD
65%
1:100