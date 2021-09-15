SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / F R E E S M A R T 2021
Hon Yin Shum

F R E E S M A R T 2021

Hon Yin Shum
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
260 Wochen
0 / 0 USD
Für 31.99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 1 447%
GOMarketsMU-Real 1
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 752
Gewinntrades:
2 656 (70.78%)
Verlusttrades:
1 096 (29.21%)
Bester Trade:
8 242.82 USD
Schlechtester Trade:
-8 712.79 USD
Bruttoprofit:
93 769.98 USD (851 854 pips)
Bruttoverlust:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (45.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 946.23 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
62.52%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.66
Long-Positionen:
1 867 (49.76%)
Short-Positionen:
1 885 (50.24%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
4.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-851.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 944.09 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.22%
Jahresprognose:
5.30%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.41 USD
Maximaler:
10 592.72 USD (40.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.77% (10 592.72 USD)
Kapital:
64.62% (4 060.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 3752
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 242.82 USD
Schlechtester Trade: -8 713 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -851.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.

This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.

Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:

Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records


Keine Bewertungen
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 20:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 19:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 15:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 20:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 18:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
F R E E S M A R T 2021
31.99 USD pro Monat
1 447%
0
0
USD
14K
USD
260
99%
3 752
70%
100%
1.23
4.69
USD
65%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.