トレード:
3 752
利益トレード:
2 656 (70.78%)
損失トレード:
1 096 (29.21%)
ベストトレード:
8 242.82 USD
最悪のトレード:
-8 712.79 USD
総利益:
93 769.98 USD (851 854 pips)
総損失:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
最大連続の勝ち:
15 (45.36 USD)
最大連続利益:
10 946.23 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
62.52%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
1 867 (49.76%)
短いトレード:
1 885 (50.24%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
4.69 USD
平均利益:
35.30 USD
平均損失:
-69.50 USD
最大連続の負け:
5 (-851.77 USD)
最大連続損失:
-8 944.09 USD (3)
月間成長:
0.22%
年間予想:
5.30%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.41 USD
最大の:
10 592.72 USD (40.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.77% (10 592.72 USD)
エクイティによる:
64.62% (4 060.74 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 242.82 USD
最悪のトレード: -8 713 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +45.36 USD
最大連続損失: -851.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
