Total de Trades:
3 752
Transacciones Rentables:
2 656 (70.78%)
Transacciones Irrentables:
1 096 (29.21%)
Mejor transacción:
8 242.82 USD
Peor transacción:
-8 712.79 USD
Beneficio Bruto:
93 769.98 USD (851 854 pips)
Pérdidas Brutas:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (45.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 946.23 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
62.52%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.66
Transacciones Largas:
1 867 (49.76%)
Transacciones Cortas:
1 885 (50.24%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
4.69 USD
Beneficio medio:
35.30 USD
Pérdidas medias:
-69.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-851.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 944.09 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.44%
Pronóstico anual:
5.30%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.41 USD
Máxima:
10 592.72 USD (40.36%)
Reducción relativa:
De balance:
45.77% (10 592.72 USD)
De fondos:
64.62% (4 060.74 USD)
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
