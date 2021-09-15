- Crescimento
Negociações:
3 752
Negociações com lucro:
2 656 (70.78%)
Negociações com perda:
1 096 (29.21%)
Melhor negociação:
8 242.82 USD
Pior negociação:
-8 712.79 USD
Lucro bruto:
93 769.98 USD (851 854 pips)
Perda bruta:
-76 175.17 USD (849 953 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (45.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 946.23 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
62.52%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.66
Negociações longas:
1 867 (49.76%)
Negociações curtas:
1 885 (50.24%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
4.69 USD
Lucro médio:
35.30 USD
Perda média:
-69.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-851.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 944.09 USD (3)
Crescimento mensal:
0.44%
Previsão anual:
5.30%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.41 USD
Máximo:
10 592.72 USD (40.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.77% (10 592.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.62% (4 060.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3752
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
As a professional trader, I am well aware of the ever-changing nature of the market. After 4 years of practical experience, I have established a complete trading system and risk control mechanism, allowing accounts to maintain stable profits in various market environments.
This signal service focuses on sharing actual trading results and will publish specific entry and exit positions in real time, allowing subscribers to follow the transactions directly. Each transaction will provide a clear stop loss position to help you effectively manage risks.
Real trading records over the past 4 years confirm the reliability of the strategy:
Continuous and stable profits
Strict risk control
Reasonable trading frequency
Transparent performance records
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
1 447%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
260
99%
3 752
70%
100%
1.23
4.69
USD
USD
65%
1:100