Dövizler / ZVSA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZVSA fiyatı bugün -43.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.27 ve Yüksek fiyatı olarak 0.56 aralığında işlem gördü.
ZyVersa Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
ZVSA haberleri
- ZyVersa Therapeutics Nasdaq’tan çıkarılacak, OTCQB’de işlem görmeye devam edecek
- ZyVersa Therapeutics to be delisted from Nasdaq, continues trading on OTCQB
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
Günlük aralık
0.27 0.56
Yıllık aralık
0.27 3.96
- Önceki kapanış
- 0.55
- Açılış
- 0.55
- Satış
- 0.31
- Alış
- 0.61
- Düşük
- 0.27
- Yüksek
- 0.56
- Hacim
- 4.114 K
- Günlük değişim
- -43.64%
- Aylık değişim
- -53.03%
- 6 aylık değişim
- -76.69%
- Yıllık değişim
- -91.04%
21 Eylül, Pazar