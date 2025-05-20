货币 / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZVSA汇率已更改-43.64%。当日，交易品种以低点0.27和高点0.56进行交易。
关注ZyVersa Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZVSA新闻
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
日范围
0.27 0.56
年范围
0.27 3.96
- 前一天收盘价
- 0.55
- 开盘价
- 0.55
- 卖价
- 0.31
- 买价
- 0.61
- 最低价
- 0.27
- 最高价
- 0.56
- 交易量
- 4.114 K
- 日变化
- -43.64%
- 月变化
- -53.03%
- 6个月变化
- -76.69%
- 年变化
- -91.04%
