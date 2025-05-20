通貨 / ZVSA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZVSAの今日の為替レートは、-43.64%変化しました。日中、通貨は1あたり0.27の安値と0.56の高値で取引されました。
ZyVersa Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
ZVSA News
- ZyVersa Therapeutics、Nasdaqから上場廃止へ、OTCQBでの取引は継続
- ZyVersa Therapeutics to be delisted from Nasdaq, continues trading on OTCQB
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
1日のレンジ
0.27 0.56
1年のレンジ
0.27 3.96
- 以前の終値
- 0.55
- 始値
- 0.55
- 買値
- 0.31
- 買値
- 0.61
- 安値
- 0.27
- 高値
- 0.56
- 出来高
- 4.114 K
- 1日の変化
- -43.64%
- 1ヶ月の変化
- -53.03%
- 6ヶ月の変化
- -76.69%
- 1年の変化
- -91.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K