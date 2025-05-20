QuotazioniSezioni
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc

0.31 USD 0.24 (43.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZVSA ha avuto una variazione del -43.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.27 e ad un massimo di 0.56.

Segui le dinamiche di ZyVersa Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.27 0.56
Intervallo Annuale
0.27 3.96
Chiusura Precedente
0.55
Apertura
0.55
Bid
0.31
Ask
0.61
Minimo
0.27
Massimo
0.56
Volume
4.114 K
Variazione giornaliera
-43.64%
Variazione Mensile
-53.03%
Variazione Semestrale
-76.69%
Variazione Annuale
-91.04%
