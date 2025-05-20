Valute / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZVSA ha avuto una variazione del -43.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.27 e ad un massimo di 0.56.
Segui le dinamiche di ZyVersa Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZVSA News
- ZyVersa Therapeutics sarà esclusa dal Nasdaq, continua a negoziare su OTCQB
- ZyVersa Therapeutics to be delisted from Nasdaq, continues trading on OTCQB
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
Intervallo Giornaliero
0.27 0.56
Intervallo Annuale
0.27 3.96
- Chiusura Precedente
- 0.55
- Apertura
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Minimo
- 0.27
- Massimo
- 0.56
- Volume
- 4.114 K
- Variazione giornaliera
- -43.64%
- Variazione Mensile
- -53.03%
- Variazione Semestrale
- -76.69%
- Variazione Annuale
- -91.04%
21 settembre, domenica