ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZVSA hat sich für heute um -43.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.27 bis zu einem Hoch von 0.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZyVersa Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.27 0.56
Jahresspanne
0.27 3.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.55
- Eröffnung
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Tief
- 0.27
- Hoch
- 0.56
- Volumen
- 4.114 K
- Tagesänderung
- -43.64%
- Monatsänderung
- -53.03%
- 6-Monatsänderung
- -76.69%
- Jahresänderung
- -91.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K