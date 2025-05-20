Divisas / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZVSA de hoy ha cambiado un -43.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.27, mientras que el máximo ha alcanzado 0.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ZyVersa Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
ZVSA News
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
Rango diario
0.27 0.56
Rango anual
0.27 3.96
- Cierres anteriores
- 0.55
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.27
- High
- 0.56
- Volumen
- 4.114 K
- Cambio diario
- -43.64%
- Cambio mensual
- -53.03%
- Cambio a 6 meses
- -76.69%
- Cambio anual
- -91.04%
