ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZVSA para hoje mudou para -43.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.27 e o mais alto foi 0.56.
Veja a dinâmica do par de moedas ZyVersa Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.27 0.56
Faixa anual
0.27 3.96
- Fechamento anterior
- 0.55
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.27
- High
- 0.56
- Volume
- 4.114 K
- Mudança diária
- -43.64%
- Mudança mensal
- -53.03%
- Mudança de 6 meses
- -76.69%
- Mudança anual
- -91.04%
