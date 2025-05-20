Валюты / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZVSA за сегодня изменился на -43.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.27, а максимальная — 0.56.
Следите за динамикой ZyVersa Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZVSA
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
Дневной диапазон
0.27 0.56
Годовой диапазон
0.27 3.96
- Предыдущее закрытие
- 0.55
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.27
- High
- 0.56
- Объем
- 4.114 K
- Дневное изменение
- -43.64%
- Месячное изменение
- -53.03%
- 6-месячное изменение
- -76.69%
- Годовое изменение
- -91.04%
