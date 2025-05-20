Devises / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZVSA a changé de -43.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.27 et à un maximum de 0.56.
Suivez la dynamique ZyVersa Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
ZVSA Nouvelles
- ZyVersa Therapeutics sera retiré du Nasdaq et continue sa cotation sur l’OTCQB
- ZyVersa Therapeutics to be delisted from Nasdaq, continues trading on OTCQB
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
Range quotidien
0.27 0.56
Range Annuel
0.27 3.96
- Clôture Précédente
- 0.55
- Ouverture
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Plus Bas
- 0.27
- Plus Haut
- 0.56
- Volume
- 4.114 K
- Changement quotidien
- -43.64%
- Changement Mensuel
- -53.03%
- Changement à 6 Mois
- -76.69%
- Changement Annuel
- -91.04%
20 septembre, samedi