통화 / ZVSA
ZVSA: ZyVersa Therapeutics Inc
0.31 USD 0.24 (43.64%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZVSA 환율이 오늘 -43.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.27이고 고가는 0.56이었습니다.
ZyVersa Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
ZVSA News
- ZyVersa 테라퓨틱스, 나스닥 상장 폐지 후 OTCQB 거래 지속
- ZyVersa Therapeutics to be delisted from Nasdaq, continues trading on OTCQB
- ZyVersa begins phase 2a trial of VAR 200 for diabetic kidney disease
- ZyVersa Therapeutics approved for trading on OTCQB Venture Market
- ZyVersa secures $12 million in financing to advance kidney disease trials
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.52%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Why Did ZyVersa Therapeutics Stock Shoot Higher On Tuesday? - ZyVersa Therapeutics (NASDAQ:ZVSA)
- ZyVersa’s VAR 200 approved for emergency use in rare kidney disease
- ZyVersa begins patient recruitment for kidney disease drug trial
- ZyVersa enters $10 million share purchase agreement with WVH
- ZyVersa’s IC 100 shows promise in Parkinson’s treatment
일일 변동 비율
0.27 0.56
년간 변동
0.27 3.96
- 이전 종가
- 0.55
- 시가
- 0.55
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- 저가
- 0.27
- 고가
- 0.56
- 볼륨
- 4.114 K
- 일일 변동
- -43.64%
- 월 변동
- -53.03%
- 6개월 변동
- -76.69%
- 년간 변동율
- -91.04%
20 9월, 토요일