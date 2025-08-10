Dövizler / ZTS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ZTS: Zoetis Inc Class A
145.91 USD 1.19 (0.81%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZTS fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 145.30 ve Yüksek fiyatı olarak 147.70 aralığında işlem gördü.
Zoetis Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTS haberleri
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Zoetis (ZTS) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Zoetis’in kedi osteoartrit tedavisi AB’de olumlu görüş aldı
- Zoetis cat osteoarthritis treatment receives positive EU opinion
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Zoetis (ZTS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Zoetis Inc. (ZTS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Is Zoetis Stock Underperforming the Nasdaq?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Zoetis: A Solid Dividend Growth Investment For The Long Haul (NYSE:ZTS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- If You Invested $1000 in Zoetis a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis enters new $1.25 billion revolving credit facility, ends prior agreement
- SDZNY or ZTS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- If You'd Invested $1,000 in Zoetis (ZTS) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 2 Stocks to Buy With $5,000 and Hold for a Decade
Günlük aralık
145.30 147.70
Yıllık aralık
139.72 196.55
- Önceki kapanış
- 147.10
- Açılış
- 147.70
- Satış
- 145.91
- Alış
- 146.21
- Düşük
- 145.30
- Yüksek
- 147.70
- Hacim
- 3.658 K
- Günlük değişim
- -0.81%
- Aylık değişim
- -5.89%
- 6 aylık değişim
- -11.35%
- Yıllık değişim
- -24.98%
21 Eylül, Pazar