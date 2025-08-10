Währungen / ZTS
ZTS: Zoetis Inc Class A
147.10 USD 0.18 (0.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZTS hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.16 bis zu einem Hoch von 148.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zoetis Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZTS News
Tagesspanne
145.16 148.04
Jahresspanne
139.72 196.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 146.92
- Eröffnung
- 146.31
- Bid
- 147.10
- Ask
- 147.40
- Tief
- 145.16
- Hoch
- 148.04
- Volumen
- 5.610 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -5.12%
- 6-Monatsänderung
- -10.63%
- Jahresänderung
- -24.37%
