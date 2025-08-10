KurseKategorien
ZTS: Zoetis Inc Class A

147.10 USD 0.18 (0.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZTS hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.16 bis zu einem Hoch von 148.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zoetis Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZTS News

Tagesspanne
145.16 148.04
Jahresspanne
139.72 196.55
Vorheriger Schlusskurs
146.92
Eröffnung
146.31
Bid
147.10
Ask
147.40
Tief
145.16
Hoch
148.04
Volumen
5.610 K
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
-5.12%
6-Monatsänderung
-10.63%
Jahresänderung
-24.37%
