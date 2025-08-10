CotationsSections
Devises / ZTS
ZTS: Zoetis Inc Class A

145.91 USD 1.19 (0.81%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZTS a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 145.30 et à un maximum de 147.70.

Range quotidien
145.30 147.70
Range Annuel
139.72 196.55
Clôture Précédente
147.10
Ouverture
147.70
Bid
145.91
Ask
146.21
Plus Bas
145.30
Plus Haut
147.70
Volume
3.658 K
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
-5.89%
Changement à 6 Mois
-11.35%
Changement Annuel
-24.98%
20 septembre, samedi