ZTS: Zoetis Inc Class A
147.45 USD 1.15 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZTS за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.29, а максимальная — 148.57.
Следите за динамикой Zoetis Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZTS
- Zoetis (ZTS) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Лечение остеоартрита кошек от Zoetis получило положительное заключение в ЕС
- Zoetis cat osteoarthritis treatment receives positive EU opinion
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Zoetis (ZTS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Zoetis Inc. (ZTS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Is Zoetis Stock Underperforming the Nasdaq?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Zoetis: A Solid Dividend Growth Investment For The Long Haul (NYSE:ZTS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- If You Invested $1000 in Zoetis a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis enters new $1.25 billion revolving credit facility, ends prior agreement
- SDZNY or ZTS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- If You'd Invested $1,000 in Zoetis (ZTS) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 2 Stocks to Buy With $5,000 and Hold for a Decade
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
Дневной диапазон
146.29 148.57
Годовой диапазон
139.72 196.55
- Предыдущее закрытие
- 146.30
- Open
- 146.43
- Bid
- 147.45
- Ask
- 147.75
- Low
- 146.29
- High
- 148.57
- Объем
- 5.205 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -4.90%
- 6-месячное изменение
- -10.41%
- Годовое изменение
- -24.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.