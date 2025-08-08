КотировкиРазделы
Валюты / ZTS
ZTS: Zoetis Inc Class A

147.45 USD 1.15 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZTS за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.29, а максимальная — 148.57.

Следите за динамикой Zoetis Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
146.29 148.57
Годовой диапазон
139.72 196.55
Предыдущее закрытие
146.30
Open
146.43
Bid
147.45
Ask
147.75
Low
146.29
High
148.57
Объем
5.205 K
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-4.90%
6-месячное изменение
-10.41%
Годовое изменение
-24.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.