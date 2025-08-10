통화 / ZTS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZTS: Zoetis Inc Class A
145.91 USD 1.19 (0.81%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZTS 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 145.30이고 고가는 147.70이었습니다.
Zoetis Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTS News
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Zoetis (ZTS) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- 조에티스, 고양이 골관절염 치료제 EU 긍정적 의견 접수
- Zoetis cat osteoarthritis treatment receives positive EU opinion
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Zoetis (ZTS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Zoetis Inc. (ZTS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Is Zoetis Stock Underperforming the Nasdaq?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Zoetis: A Solid Dividend Growth Investment For The Long Haul (NYSE:ZTS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- If You Invested $1000 in Zoetis a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis enters new $1.25 billion revolving credit facility, ends prior agreement
- SDZNY or ZTS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- If You'd Invested $1,000 in Zoetis (ZTS) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 2 Stocks to Buy With $5,000 and Hold for a Decade
일일 변동 비율
145.30 147.70
년간 변동
139.72 196.55
- 이전 종가
- 147.10
- 시가
- 147.70
- Bid
- 145.91
- Ask
- 146.21
- 저가
- 145.30
- 고가
- 147.70
- 볼륨
- 3.658 K
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- -5.89%
- 6개월 변동
- -11.35%
- 년간 변동율
- -24.98%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K